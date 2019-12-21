Челсі випустить ретроформу на честь ювілею історичного тріумфу в Кубку Англії

Лондонський Челсі презентував олдскульний комплект екіпірування, присвячений 50-й річниці дебютної перемоги в Кубку Англії.

Світлини репліки історичної форми "синіх" з'явилися в офіційному твіттері клубу.

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Традиційно футболки Челсі темно-синього кольору. На грудях зображений герб клубу, що використовувався з кінця 60-х до середини 80-х. Натомість шорти мають жовті смуги по боках. Гетри теж жовтого кольору. Дизайнером нової старої форми Челсі стала американська компанія Nike.

До слова, в фіналі Кубка Англії сезону 1969/70 Челсі з рахунком 2:1 здолав у переграванні одного з тодішніх грандів – Лідс. Продаж ретроформи стартує з Нового року.