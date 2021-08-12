Стартовий тиск Челсі завершився голом на 27-й хвилині. Хаверц виконав простріл з лівого флангу, Вернер мудро вирішив не торкатися м'яча, а Зієш пробив над головою Асенхо. Вільяреал міг відігратися перед свистком на перерву, але могутній удар Альберто Морено відбила поперечина.

Челсі завоював Суперкубок УЄФА – Кепа виграв у Вільяреала серію пенальті

Каркас ще раз врятував Челсі після відпочинку (у стійку поцілив Жерар Морено), проте втримати перевагу лондонцям не вдалося. Рюдігер виконав бездумний пас, і гравці Вільяреала оперативно скористалися простором – цього разу Ж. Морено не пробачив. Команди надто обережно провели екстратайми, тому доля титулу вирішувалась у серії пенальті. Спеціально під лотерею Тухель випустив Кепу, і той не підвів. Хаверц програв першу ж дуель Асенхо, проте далі гравці Челсі били безпомилково. Натомість Кепа впорався з пострілами Манді і наддосвідченого Альбіоля, який бив сьомим.