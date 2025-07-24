Челсі впритул наблизився до трансферу Йоррела Хато – 19-річного захисника Аякса та одного з найперспективніших гравців Нідерландів. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, лондонці вже досягли домовленості з футболістом щодо особистого контракту, а сам Хато офіційно сповістив Аякс про бажання змінити клуб цього літа.

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Наразі тривають перемовини між Челсі та амстердамцями. Обговорювана сума трансферу становить близько 40 мільйонів євро.

Ще в січні лондонський клуб розглядав можливість підписання Хато, однак тоді на заваді стали обмеження фінансового фейр-плей. Після зимового розвантаження складу та бюджету Челсі повернувся до ідеї трансферу і зараз діє рішуче, аби випередити конкурентів.

Попри юний вік Хато вже провів 111 матчів за Аякс і 6 матчів за збірну Нідерландів. Він є універсалом, здатним зіграти як у центрі захисту, так і на лівому фланзі. Контракт гравця з Аяксом чинний до 2028 року, але Челсі розглядає його як одного з фундаментальних виконавців оборони на майбутнє.

Інтерес до Хато також виявляли Арсенал і Реал, проте саме Челсі вийшов у лідери гонки завдяки активній позиції. У клубі розраховують оформити трансфер якнайшвидше. Transfermarkt оцінює Хато в 35 мільйонів євро.

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