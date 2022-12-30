Півзахисник Бенфіки та збірної Аргентини Енцо Фернандес може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.

Аргентинець після успішного Мудніалю в Катарі спровокував серйозну боротьбу на трансферному ринку. Підписати Фернандеса хотіли Манчестер Юнайтед і Ліверпуль, але Челсі їх випередив.

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За інформацією Фабріціо Романо, лондонці вже обговорюють з Бенфікою умови трансферу Енцо. Челсі готовий заплатити величезну суму, але Бенфіка продовжує наполягати на активуванні клаусули, яка становить 120 мільйонів євро. Водночас футболіст уже дав згоду на перехід.

До слова, Енцо Фернандес проводить свій перший сезон у Європі. 21-річний аргентинець лише минулого літа перебрався у Бенфіку, за яку встиг зіграти 24 матчі в усіх турнірах, в яких забив 3 голи та віддав 5 асистів. На ЧС-2022 в його активі 1+1 за 5 матчів.

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