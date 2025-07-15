Челсі здобув переконливу перемогу у фіналі КЧС над ПСЖ, проте досі не кваліфікувався на наступний розіграш.

Челсі завоював КЧС, обігравши ПСЖ із рахунком 3:0, однак це не гарантує йому участі в наступному розіграші турніру у 2029 році, повідомляє Givemesport.

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Перемога в КЧС принесла Челсі 145 мільйонів євро призових, однак не вплинула на його шанси потрапити на турнір 2029 року.

На наступному КЧС буде 32 місця, які розподіляються між континентами відповідно до коефіцієнтів, що визначають кількість слотів для кожної конфедерації. Згідно з рейтингами ФІФА, УЄФА отримує 12 місць, КОНМЕБОЛ – 6, АФК – 4, КАФ – 4, КОНКАКАФ – 4, а ОФК – 1. Ще одне місце виділено країні-господарці турніру, що пояснює участь Інтер Маямі Ліонеля Мессі у цьогорічному розіграші.

Втім, переможець КЧС не отримує автоматичної кваліфікації на наступний турнір, тож Челсі все ще має потрапити до числа 12 найкращих представників УЄФА. З цих 12 місць чотири зарезервовані для переможців Ліги чемпіонів у роки, що передують турніру, саме тому фіналіст ПСЖ уже підтверджений як учасник КЧС-2029, попри поразку від Челсі. Також уже кваліфікувались Крус Асуль (Мексика), Пірамідс (Єгипет) і Аль-Ахлі (Саудівська Аравія) як відповідні переможці турнірів у своїх конфедераціях.

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