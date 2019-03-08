Челсі відреагував на рішення ФІФА не призупиняти трансферний бан на час розгляду апеляції

Лондонський Челсі висловив свою позицію щодо рішення ФІФА залишити вердикт у силі на час розгляду апеляції "синіх".

"Ми здивовані рішенню Апеляційного комітету ФІФА не скасовувати свій вердикт на час розгляду справи. Клуб подавав апеляцію відповідно з чинними правилами і повідомив ФІФА, що хоче оскаржити рішення Дисциплінарного комітету. У питанні процесуальної справедливості, рівності звернення та швейцарського закону права клубу мають задовільнити, перед тим як покарання набере чинності.

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Наскільки ми знаємо, коли ФІФА застосовував трансферний бан в інших ситуаціях, вердикт призупинявся на час розгляду апеляції. Тож можна заявити, що у порівнянні з іншими клубами з Челсі вчинили несправедливо", – йдеться в заяві на офіційному сайті клубу.

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