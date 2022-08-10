Челсі відпустив в Монако захисника, на якому може заробити 15 мільйонів
10 серпня 20:33 - Читать на русском
Центральний оборонець "синіх" Маланг Сарр продовжить свою кар'єру у чемпіонаті Франції.
23-річний француз перебрався в Монако на правах оренди, яка обійшлась клубу в один мільйон євро, інформує пресслужба клубу.
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Контракт Сарра розрахований на один сезон та містить опцію викупу. За неофіційними даними, "монегаскам" повноцінний трансфер обійдеться у 15 мільйонів євро.
Зауважимо, Маланг належить Челсі з 2020-го. У минулому сезоні центрбек награв 21 поєдинок, з яких 8 – в АПЛ. Сезон 2020/21 він провів в оренді за Порту.
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