Центральний оборонець "синіх" Маланг Сарр продовжить свою кар'єру у чемпіонаті Франції.

23-річний француз перебрався в Монако на правах оренди, яка обійшлась клубу в один мільйон євро, інформує пресслужба клубу.

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Контракт Сарра розрахований на один сезон та містить опцію викупу. За неофіційними даними, "монегаскам" повноцінний трансфер обійдеться у 15 мільйонів євро.

Зауважимо, Маланг належить Челсі з 2020-го. У минулому сезоні центрбек награв 21 поєдинок, з яких 8 – в АПЛ. Сезон 2020/21 він провів в оренді за Порту.

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