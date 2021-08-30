Лондонський Челсі продовжує розчищати ростер першої команди від списаних виконавців. У списку непотрібних опинився і чемпіон Англії у складі Лестера Денні Дрінквотер.

Досвідчений хавбек перейшов у Редінг, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Дрінквотер орендований беркширцями на сезон. Ветеран, який став гравцем Челсі ще влітку 2017-го, вже виступав у такому статусі в Бернлі, Астон Віллі та Касимпаші. Натомість у складі "синіх" він зіграв усього 23 матчі в усіх турнірах. Його трансфер із Лестера коштував лондонцям 35 млн фунтів.

До слова, Редінг розпочав новий сезон у Чемпіоншипі невдало, набравши всього 3 очки за п'ять турів.

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