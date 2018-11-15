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Челсі відпустить Кехілла в оренду взимку

00:25 44 Читать на русском
Челсі відпустить Кехілла в оренду взимку
Гарі Кехілл / Фото: Sky Sports

Захисник Челсі Гарі Кехілл може покинути "синіх" вже у січні.

За інформацією The Telegraph, Челсі готове віддати в оренду 32-річного захисника.

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Контракт Гаррі з "синім" чинний до кінця цього сезону, однак у лондонському клубі, вочевидь, не будуть продовжувати співпрацю із оборонцем і готові відпустити його в оренду з правом подальшого викупу.

У послугах досвідченого оборонця зацікавлені Вест Хем, Саутгемптон і Фулхем. В поточному сезоні Кехілл зіграв лише 6 матчів у футболці Челсі.

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Теги
Гарі Кехілл Гарі Кехілл Челсі Челсі Англія Трансфери Челсі
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