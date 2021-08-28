Оборонець Баба Рахман знову не отримав шанс на виступи в складі лондонського Челсі. Ганець проведе сезон у Першому дивізіоні.

Фланговий універсал перейшов у Редінг, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Рахман орендований беркширцями на один сезон. Такий досвід – не новий для флангового виконавця. Африканець вже виступав на правах оренди за Шальке, Реймс, Мальорку, ПАОК. Перед від'їздом на Мадейскі він продовжив контракт із "синіми" до літа 2024-го.

До слова, в сезоні 2020/21 Баба Рахман провів 17 матчів за ПАОК у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 1 асист. За 6 років на контракті в Челсі ганець зіграв у складі лондонців усього 23 поєдинки. Трансфер Рахмана коштував 26 млн євро.

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