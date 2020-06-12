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Челсі відновив інтерес до Райса – зірковий бомбардир стане козирем у перемовинах

16:07 81 Читать на русском
Челсі відновив інтерес до Райса – зірковий бомбардир стане козирем у перемовинах
Деклан Райс / The Times

Півзахисник Вест Хема Деклан Райс може змінити клубну прописку в межах Лондона. Хавбек збірної Англії знову на радарі Челсі.

"Сині" знову вивчають доцільність підписання зірки команди Девіда Мойєса, повідомляє The Athletic.

Челсі не може завершити трансфер Вернера – відома причина

Челсі може зробити свого форварда Міши Батшуаї частиною угоди з купівлі Райса. Бельгійський нападник давно перебуває в сфері зацікавлень Вест Хема. Натомість на фоні близького трансферу на Стемфорд Брідж Тімо Вернера та продовження контракту з Олів'є Жиру майбутнього в команді Лемпарда Батшуаї, схоже, не має. Позиція "молотів" щодо можливого обміну з доплатою наразі невідома.

У нинішньому сезоні Деклан Райс провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 2 асисти. Натомість в активі форварда Челсі 25 поєдинків, у яких він забив 8 голів.

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