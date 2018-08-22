Челсі відхилятиме пропозиції щодо Алонсо

Захисник Челсі Маркос Алонсо не буде проданий в інший клуб.

Лондонський Челсі не збирається продавати свого основного гравця Маркоса Алонсо, повідомляє Daily Mail.

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Раніше повідомлялось про інтерес зі сторони мадридського Реала, вихованцем якого іспанець є. Нагадаємо, у королівський клуб з Челсі вже перейшов голкіпер Тібо Куртуа, тоді як хавбек Матео Ковачіч поїхав у зворотньому напрямку.

Алонсо перейшов у Челсі з Фіорентини влітку 2016 року та встиг виграти з "синіми" чемпіонат та Кубок Англії.

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