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Челсі відхилятиме пропозиції щодо Алонсо

12:11 153 Читать на русском
Челсі відхилятиме пропозиції щодо Алонсо
Маркос Алонсо / ФК Челсі

Захисник Челсі Маркос Алонсо не буде проданий в інший клуб.

Лондонський Челсі не збирається продавати свого основного гравця Маркоса Алонсо, повідомляє Daily Mail.

Азар підтвердив, що залишається в Челсі

Раніше повідомлялось про інтерес зі сторони мадридського Реала, вихованцем якого іспанець є. Нагадаємо, у королівський клуб з Челсі вже перейшов голкіпер Тібо Куртуа, тоді як хавбек Матео Ковачіч поїхав у зворотньому напрямку.

Алонсо перейшов у Челсі з Фіорентини влітку 2016 року та встиг виграти з "синіми" чемпіонат та Кубок Англії.

Реал та Атлетіко хочуть придбати Маркоса Алонсо

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