Челсі відхилятиме пропозиції щодо Алонсо

Світ — 13:52 320
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Екс-тренер академії Динамо став асистентом Реброва у Ференцвароші
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Зінченко майже втратив шанс перейти в Бетіс – Рафінья зачинив перед українцем дверіІспанія — 13:42 922
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УЄФА може ввести відеоповтори з 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19Ліга чемпіонів — 12:37 159
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Наінгголан вляпався у черговий скандал – найвідоміші інциденти за участю новачка ІнтераІталія — 12:16 1194
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"У грі з Карабахом Маркевич звинуватив мене у поразці". Сергій Кравченко – про Динамо, Шахтар, інтерес Наполі і політикуІнтерв’ю — 12:00 3527
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