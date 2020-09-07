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"Клинки" орендували Ампаду на сезон 2020/21. Це вже другий подібний досвід для валлійця. Минулий сезон він провів у німецькому РБ Лейпциг, але завоювати місце в основі "биків" не зумів. Оборонець має ще 3 роки за контрактом із Челсі.

До слова, в сезоні 2019/20 Ітан Ампаду провів 7 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначився.

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