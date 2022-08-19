Лондонці офіційно підтвердили підписання 19-річного хавбека Чезаре Казадеї з Інтера. Контракт розрахований на 6 років.

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Казадеї розпочинав свій шлях у структурах Червії та Чезени, а у 2018 році хлопця перехопив Інтер. Півзахисника вважали одним з головних талантів "нерадзуррі" та всієї Італії, але на дорослому рівні поки так і не дебютував. Це не завадило Челсі віддати за юнака 15 мільйонів євро, які можуть вирости до 20 завдяки бонусам.

Це вже третій молодий гравець, за якого лондонці заплатили серйозні гроші цього літа. Раніше "сині" оформили американського голкіпера Слоніну і англійського хавбека Чуквуемеку, з яким Казадеї перетинався на останньому Євро U-19.

Чезаре привертає увагу своєю результативністю на юнацькому рівні як у клубі, так і збірній. Граючи на позиції центрального півзахисника, Казадеї за 105 матчів у молодіжках Інтера наколотив 40 м'ячів, до чого додав 8 асистів. Зокрема, італієць рік тому забивав переможний гол Шахтарю U-19 в рамках юнацької версії Ліги чемпіонів.

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