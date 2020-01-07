Челсі віддав Дрінквотера в оренду Астон Віллі

Скандальний хавбек Денні Дрінквотер продовжить кар'єру в Астон Віллі.

Дрінквотер виступатиме за Астон Віллу до кінця сезону на правах оренди, повідомляє прес-служба Челсі.

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29-річний англієць мав приступити до тренувань з Челсі, повернувшись з оренди в Бернлі, але в підсумку плани були переглянуті через з домовленістю з Віллою, асистентом у якій працює Джон Террі. Челсі погодився платити більшу частину зарплати футболіста.

Дрінквотер перебував в оренді в Бернлі з 8 серпня 2019 року, угода діяла до 6 січня 2020-го. За цей період Дрінквотер провів всього дві зустрічі за клуб. У вересні Денні пропустив кілька тижнів через травму щиколотки, яку отримав під час бійки біля нічного клубу.

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