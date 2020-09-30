Челсі віддав Барклі в оренду клубу АПЛ
Півзахисник Челсі Рос Барклі змінив свою клубну прописку на Туманному Альбіоні.
Астон Вілла оголосила про підписання Роса Барклі на своєму офіційному сайті. Гравець Челсі приєднався до "левів" на правах оренди до кінця цього сезону.
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"Підписати такого гравця як Рос – це справжній переворот для нашого клубу, і я впевнений, що він досягне успіху тут і покращить нашу команду", – коментує перехід головний тренер Астон Вілли Дін Сміт.
Зауважимо, Барклі приєднався до Челсі у 2018 році. З того часу гравець збірної Англії встиг взяти участь у 86 поєдинках у футболці "аристократів" у всіх турнірах, відзначився 11 голами та стількома ж асистами. Transfermarkt оцінює гравця в 21,5 млн євро.
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