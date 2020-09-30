Астон Вілла оголосила про підписання Роса Барклі на своєму офіційному сайті. Гравець Челсі приєднався до "левів" на правах оренди до кінця цього сезону.

Барклі знову потрапив у неприємну історію – зірка Челсі ледь тримався на ногах

"Підписати такого гравця як Рос – це справжній переворот для нашого клубу, і я впевнений, що він досягне успіху тут і покращить нашу команду", – коментує перехід головний тренер Астон Вілли Дін Сміт.

Зауважимо, Барклі приєднався до Челсі у 2018 році. З того часу гравець збірної Англії встиг взяти участь у 86 поєдинках у футболці "аристократів" у всіх турнірах, відзначився 11 голами та стількома ж асистами. Transfermarkt оцінює гравця в 21,5 млн євро.

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