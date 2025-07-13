Манчестер Юнайтед може спробувати підписати Ніколя Джексона – за інформацією журналіста Набіля Джелліта, Челсі готовий розглянути трансфер свого нападника за суму близько 70 мільйонів євро.

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Хоча раніше повідомлялось, що лондонці не планують розставатися з Джексоном, ситуація змінилася. У клубі усвідомлюють, що форвард втратив позиції під керівництвом нового тренера Енцо Марески та не виправдовує очікувань.

Окрім Манчестер Юнайтед, інтерес до Джексона проявляють Астон Вілла та чемпіон Італії Наполі. Спершу Челсі оцінював футболіста в 100 мільйонів євро, але тепер готовий знизити вимоги – клуб розуміє, що знайти покупця за таку суму буде складно.

Офіційно Челсі поки що не оголошував про зміну позиції, але, за словами джерела, фінальне рішення буде ухвалено після КЧС. У вирішальному матчі турніру "сині" зустрінуться з ПСЖ. Матч розпочнеться сьогодні о 22:00.

Нагадаємо, що до Челсі Джексон приєднався з Вільяреала за 37 мільйонів євро. В складі Челсі Джексон провів 81 матч, у яких відзначився 30 голами та 12 асистами.

Transfermarkt оцінює гравця в 50 мільйонів євро. Контракт гравця з Челсі чинний до 2033 року.

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