Саутгемптон придбав захисника Челсі Дайнела Сімеу, повідомляє офіційний сайт "синіх".

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Деталі переходу не розголошуються, але transfermarkt повідомляє про 1,76 млн євро компенсації. Дайнел не виступав за основну команду Челсі, але за молодіжку у минулому сезоні провів 22 матчі, в яких відзначився голом та асистом.

За підсумками минулого сезоні АПЛ Саутгемптон фінішував на 15-й сходинці.

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