Челсі віддав молодого таланта у Саутгемптон
00:30 - Читать на русском
Дайнел Сімеу продовжить свою кар'єру у таборі "святих".
Саутгемптон придбав захисника Челсі Дайнела Сімеу, повідомляє офіційний сайт "синіх".
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Деталі переходу не розголошуються, але transfermarkt повідомляє про 1,76 млн євро компенсації. Дайнел не виступав за основну команду Челсі, але за молодіжку у минулому сезоні провів 22 матчі, в яких відзначився голом та асистом.
За підсумками минулого сезоні АПЛ Саутгемптон фінішував на 15-й сходинці.
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