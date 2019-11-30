Челсі – Вест Хем: Ярмоленко проти жахливої серії – онлайн-трансляція матчу АПЛ

Челсі приймає Вест Хем у 14-му турі чемпіонату Англії. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24". Андрій Ярмоленко опинився в запасі.

Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Вест Хем на "Футбол 24", стартує о 17:00 за київським часом. Команда Ярмоленка переживає круте піке. "Молоти" не виграють 8 матчів поспіль – за 7 турів АПЛ набрано лише 2 очки. Не дивно, що з зони Ліги чемпіонів Вест Хем опустився на перше місце над зоною вильоту. Команда Пеллегріні, який вже отримав ультиматум, не виграє з вересня, а на виїзді востаннє перемагала ще в серпні. У Челсі справи, навпаки, суттєво пішли вгору. Хоч підопічні Лемпарда і перервали 6-матчеву переможну серію поразкою від Манчестер Сіті, вони впевнено посідають 4-е місце, а в ЛЧ мають всі шанси пройти в 1/8.

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Цікаво, що Вест Хем не виграє на Стемфорд Брідж уже 17 років. Для Андрія Ярмоленка це шанс перервати свою суху серію. Немає голів чи асистів українця, немає очок. Під таким девізом "молоти" живуть ось уже 8 матчів АПЛ поспіль. Ярмола голом приніс останню перемогу (над Манчестер Юнайтед), а результативним пасом – нічию з Шеффілд Юнайтед. Ще один забитий м'яч екс-динамівця допоміг вивезти нічию з Борнмута – це його єдина вирішальна дія на виїзді цього сезону.

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Челсі: Кепа – Джеймс, Зума, Томорі, Емерсон – Ковачіч, Жоржінью – Педро, Маунт, Пулішіч – Жиру

Запасні: Кабальєро, Крістенсен, Аспілікуета, Канте, Батшуаї, Вілліан, Хадсон-Одої

Вест Хем: Мартін – Фредерікс, Огбонна. Бальбуена, Крессвел – Райс – Снодграс, Нобл, Форналс, Андерсон – Антоніо

Запасні: Хіменес, Сабалета, Масуаку, Санчес, Ярмоленко, Аєті, Аллє

Челсі – Вест Хем: Ярмоленко потрапив у запас – онлайн-трансляція матчу АПЛ