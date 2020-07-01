Вест Хем – Челсі: онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ

Вест Хем – Челсі: Ярмоленко залишився в запасі на матч АПЛ

В рамках 32-го туру чемпіонату Англії Вест Хем приймає Челсі. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 32-го туру АПЛ Вест Хем – Челсі розпочався о 22:15 за київським часом. Андрій Ярмоленко розпочне матч на лаві для запасних.

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Відеотрансляція доступна на каналі "Setanta Sports" та у цій новині. "Футбол 24" також проводить текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Стартові склади

Вест Хем: Фабіанскі – Фредерікс, Діоп, Огбонна, Кресвелл – Райс, Соучек – Бовен, Лансіні, Форналс – Антоніо

Запасні: Рендолф, Джонсон, Бальбуена, Вілшер, Льюїс, Ярмоленко, Андерсон, Сілва, Айєті

Челсі: Кепа – Аспілікуета, Рюдігер, Крістенсен, Алонсо – Канте, Ковачіч, Барклі – Вілліан, Абрахам, Пулішіч

Запасні: Кабальєро, Зума, Джеймс, Жоржінью, Гілмор, Маунт, Лофтус-Чік, Хадсон-Одой, Жиру

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