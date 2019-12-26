Челсі веде з Вілліаном переговори щодо нового контракту

Майбутнє півзахисника збірної Бразилії та лондонського Челсі Вілліана найближчим часом може прояснитись.

"Так, Вілліан веде переговори щодо нового контракту. Зараз обговорюється фінансова сторона питання. Він чудовий гравець, і він мені потрібен таким, яким він показав себе кілька днів тому. У нього, безумовно, є талант.

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Всі товариші по команді люблять його. Вілліан – гравець найвищого гатунку і я задоволений, що у моєму розпорядженні є такий футболіст", – цитує слова головного тренера Челсі Френка Лемпарда видання Daily Mail.

Нагадаємо, чинна угода 31-річного бразильця з англійським клубом закінчується вже влітку 2020 року і, починаючи з наступного тижня, бразилець матиме право вести переговори з іншими клубами.

У поточному сезоні чемпіонату Англії Вілліан взяв участь в 17 матчах, забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі.

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