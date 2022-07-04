Майбутнє Кріштіану Роналду в МЮ досі під питанням. Підписати зірку хочуть лондонці.

Минулого місяця новий власник Челсі Тодд Бьолі зустрічався з агентом португальця Жорже Мендешем й поверхнево обговорював можливий перехід. Тепер, на фоні бажання Роналду піти з Юнайтед, "сині" більш серйозно розглядають варіант з його підписанням, стверджує The Athletic.

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Зазначається, що перемовини між сторонами тривали весь цей час. У трансфері "культової футбольної особистості" зацікавлене персонально нове керівництво. Фінансові побажання Кріштіану не стануть проблемою, але вирішальним буде рішення Томаса Тухеля. Головний тренер, до слова, є давнім поціновувачем гри португальця.

Наразі невідомими залишаються настрої Манчестер Юнайтед та їхні наміри щодо перемовин з прямим конкурентом. Верхівка пильно стежить за розвитком подій навколо 37-річного форварда.

У минулому сезоні Роналду провів за "червоних дияволів" 38 поєдинків у всіх турнірах, відзначившись 24 голами й 3 результативними передачами.

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