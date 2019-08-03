Челсі веде переговори з трьома гравцями щодо продовження контракту

Лондонський Челсі продовжує зберігати гравців в умовах трансферного бану.

Челсі прагне продовжити контракт із трьома футболістами. За інформацією Daily Mail, "сині" ведуть переговори з Вілліаном, Теммі Абрахамом та Рісом Джеймсом.

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Нагадаємо, ФІФА заборонила лондонцям реєструвати нових гравців протягом двох трансферних вікон, тому наразі клуб намагається зберегти чинних футболістів.

Захисник Ріс Джеймс останній сезон провів на правах оренди в складі Вігана, де став одним з найкращих гравців команди.

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