Челсі важкою перемогою над Норвічем зміцнив свої позиції у боротьбі за Лігу чемпіонів

Челсі відчув серйозні проблеми у домашній зустрічі 36 туру АПЛ проти Норвіча.

Лондонці мали величезне бажання реабілітуватися після ганебних 0:3 з Шеффілд Юнайтед у минулому турі, не варто забувати і про боротьбу за зону Ліги чемпіонів з МЮ та Лестером. Норвіч, який програв сім матчів поспіль та вже не має надій на порятунок в еліті, здавався ідеальним суперником для цієї місії.

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Челсі насів на ворота "канарок" з перших хвилин, але гострих моментів бракувало. Лофтус-Чік не влучив головою з вигідної позиції, а на простріл Аспілікуети ніхто так і не відгукнувся. Вже звично активним був Пулішіч. На 36 хвилині американець з меж штрафного майданчика бив під поперечину, змусивши Крула рятувати Норвіч. Зрештою, господарі таки досягли свого. В компенсований до першого тайму час Пулішіч виконав навіс у зону пенальті, де чатував Жиру – 1:0.

Друга половина мала схожий сценарій. Підопічні Лемпарда володіли величезною територіальною перевагою, комбінували, проте без феєрії. У Норвіча не було й цього – мляві спроби загострити ситуацію обривалися ще в центрі поля. Одного гола вистачило для не надто яскравої, але дуже важливої перемоги Челсі. Лондонці відірвалися від переслідувачів на чотири очки, закріпивши третю сходинку в таблиці.

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