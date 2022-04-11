Тренерський штаб "синіх" на чолі з Томасем Тухелем не у повному бойовому складі вирушить у Мадрид на чвертьфінальний матч-відповідь Ліги чемпіонів.

У столицю Іспанії Челсі поїде без Ромелу Лукаку, який перед вихідними отримав пошкодження й пропускав двобій із Саутгемптоном (6:0).

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Також матч-відповідь пропустять Бен Чілвел і Каллум Хадсон-Одой, які вже тривалий час у лазареті. Натомість в останній момент до табору команди повернувся капітан Сесар Аспілікуета, який здав негативний тест на ковід, повідомляє Mundo Deportivo.

Нагадаємо, перший поєдинок між Реалом та Челсі у Лондоні завершився впевненою перемогою мадридців із рахунком 3:1. Друга чвертьфінальна зустріч відбудеться вже завтра, 12 квітня, о 22:00.

Реал завдяки хет-трику Бензема впевнено переміг Челсі у першому чвертьфіналі ЛЧ