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ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ ЧЕЛСІ - АРСЕНАЛ ЛЬВІВ - ШАХТАР АНГЛІЯ

Челсі в надрезультативному матчі переміг Арсенал

21:21 1087 Читать на русском
Челсі в надрезультативному матчі переміг Арсенал
Челсі – Арсенал – 3:2

Іспанські легіонери принесли перемогу Челсі над Арсеналом в матчі 2-го туру чемпіонату Англії.

Челсі вдома обіграв Арсенал. Господарі відкрили рахунок вже на 9-й хвилині, відзначився Педро, через одинадцять обертів годинникової стрілки Мората подвоїв перевагу "аристократів".

"Каноніри" зуміли відігратися ще в першому таймі. Голи на свій рахунок записали Генріх Мхітарян та Алекс Івобі.

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Друга половина зустрічі пройшла за тотальної переваги Челсі. Перемогу "синім" приніс точний удар іспанського захисника команди Маркоса Алонсо.

Після цього матчу "аристократи" розташувалися на першій сходинці турнірної таблиці АПЛ. Арсенал опустився на 17 місце.

Чемпіонат Англії, 2 тур

Челсі – Арсенал – 3:2

Голи: Педро, 9, Мората, 20, Алонсо, 81 – Мхітарян, 37, Івобі, 41

Англія2 турСтемфорд Брідж (Лондон)

Челсі - Арсенал: Субота 18 серпня 2018

Челсі
Матч завершено
3 : 2
Арсенал
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