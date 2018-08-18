Челсі в надрезультативному матчі переміг Арсенал

Іспанські легіонери принесли перемогу Челсі над Арсеналом в матчі 2-го туру чемпіонату Англії.

Челсі вдома обіграв Арсенал. Господарі відкрили рахунок вже на 9-й хвилині, відзначився Педро, через одинадцять обертів годинникової стрілки Мората подвоїв перевагу "аристократів".

"Каноніри" зуміли відігратися ще в першому таймі. Голи на свій рахунок записали Генріх Мхітарян та Алекс Івобі.

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Друга половина зустрічі пройшла за тотальної переваги Челсі. Перемогу "синім" приніс точний удар іспанського захисника команди Маркоса Алонсо.

Після цього матчу "аристократи" розташувалися на першій сходинці турнірної таблиці АПЛ. Арсенал опустився на 17 місце.

Чемпіонат Англії, 2 тур

Челсі – Арсенал – 3:2

Голи: Педро, 9, Мората, 20, Алонсо, 81 – Мхітарян, 37, Івобі, 41