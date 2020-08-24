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Челсі узгодив трансфер Хаверца за вражаючу суму, – ЗМІ

15:23 - Читать на русском
Челсі узгодив трансфер Хаверца за вражаючу суму, – ЗМІ
Кай Хаверц / Bild

Півзахисник Байєра Кай Хаверц все ближчий до переходу в лондонський Челсі.

Челсі домовився з Байєром про трансфер Кая Хаверца за 80 млн євро та ще 20 млн у вигляді бонусів, інформує журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

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Зазначається, що пропозиція була зроблена три дні тому, і леверкузенці, як і Хаверц, дали згоду на перехід своєї зірки.

У сезоні 2019/20 Кай Хаверц провів 45 матчів в усіх турнірах, у яких забив 18 м'ячів і віддав 9 результативних передач.

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Теги
Трансфери Англія Кай Кай Хаверц Трансфери Челсі Байєр Байєр Челсі Челсі
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