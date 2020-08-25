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Челсі узгодив трансфер Чілвела з Лестером

11:38 - Читать на русском
Челсі узгодив трансфер Чілвела з Лестером
Бен Чілвел / Фото з відкритих джерел

Лондонський Челсі отримає серйозне підсилення у лінію захисту вже найближчим часом.

Захисник Лестера Бен Чілвел підпише 5-річний контракт з Челсі протягом трьох днів, інформує журналіст Джон Персі.

Челсі близький до рекордного трансферу Чілвела

Повідомляється, що сторони вже узгодили всі деталі. "Аристократам" такий трансфер обійдеться у понад 50 млн фунтів. У цьому переході зацікавлений особисто Френк Лемпард, який хотів підписати оборонця будь-якою ціною. Раніше була інформація, що Лестер не готовий продати свою зірку за менш ніж 80 млн фунтів.

До слова, 23-річний англієць провів 33 поєдинки в складі "лисиць" у минулому сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 4 асисти.

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