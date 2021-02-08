Челсі узгодив трансфер Боатенга
19:30 - Читать на русском
Захисник Баварії Жером Боатенг близький до повернення в АПЛ.
Челсі домовився із Жеромом Боатенгом про майбутню співпрацю, повідомляє Todofichajes.
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Сторони узгодили деталі особистого контракту 32-річного оборонця, який повинен приєднатись до табору лондонців влітку, коли його контракт із Баварією завершиться. Жером вже має досвід виступу в АПЛ, у 2010-2011 роках німець захищав кольори Ман Сіті.
У нинішньому сезоні Бундесліги Боатенг провів 17 матчів.
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