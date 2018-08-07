toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
СЛАВІЯ ПРАГА - ДИНАМО ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ

Челсі узгодив рекордний трансфер Кепи, Куртуа піде в Реал

19:32 3092 Читать на русском
Челсі узгодив рекордний трансфер Кепи, Куртуа піде в Реал
Кепа Аррізабалага / Фото: соцмережі

Вже завтра голкіпер Атлетіка Більбао Кепа стане гравцем лондонського Челсі.

Лондонський Челсі узгодив перехід голкіпера Атлетіка Більбао Кепи, повідомляє Marca.

Зворотній відлік в АПЛ: топ-5 гравців, які можуть підірвати ринок та нестерпні 72 години для Луніна

За інформацією порталу, "сині" виплатять його клаусулу в розмірі 80 мільйонів євро. Таким чином, він стане найдорожчим воротарем в історії, адже за трансфер Аліссона Ліверпуль заплатив 75 млн євро.

Крім того, Кепа стане найдорожчим іспанським футболістом ів історії – до цього рекорд належав Альваро Мораті, за якого той же Челсі заплатив 66 млн євро.

Якщо трансфер відбудеться, то бельгієць Тібо Куртуа вирушить у Мадрид, де приєднається до Реала.

23-річний Кепа дебютував в Прімері у вересні 2016 року і відтоді провів за Атлетік в Ла Лізі 53 матчі.

Теги
Головне Англія Челсі Челсі Рекордні трансфери Трансфери Челсі Тібо Куртуа Тібо Куртуа Кепа Аррізабалага Кепа Аррізабалага Атлетік Атлетік
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
хв
Стандард
21:00
Аякс
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук