Челсі узгодив рекордний трансфер Кепи, Куртуа піде в Реал

Вже завтра голкіпер Атлетіка Більбао Кепа стане гравцем лондонського Челсі.

Лондонський Челсі узгодив перехід голкіпера Атлетіка Більбао Кепи, повідомляє Marca.

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За інформацією порталу, "сині" виплатять його клаусулу в розмірі 80 мільйонів євро. Таким чином, він стане найдорожчим воротарем в історії, адже за трансфер Аліссона Ліверпуль заплатив 75 млн євро.

Крім того, Кепа стане найдорожчим іспанським футболістом ів історії – до цього рекорд належав Альваро Мораті, за якого той же Челсі заплатив 66 млн євро.

Якщо трансфер відбудеться, то бельгієць Тібо Куртуа вирушить у Мадрид, де приєднається до Реала.

23-річний Кепа дебютував в Прімері у вересні 2016 року і відтоді провів за Атлетік в Ла Лізі 53 матчі.