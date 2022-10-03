Челсі узгодив контракт з зіркою топ-чемпіонату – трансфер можуть завершити в найближчі тижні
Півзахисник РБ Лейпциг Крістофер Нкунку наблизився до переходу в лондонський Челсі.
Челсі погодив особистий контракт Нкунку, який розрахований до 2028 року, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
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Зазначається, що лондонці мають закрити угоду у наступні кілька тижнів, тож вже взимку можна очікувати на перехід француза в АПЛ.
До слова, француза визнали найкращим гравцем Бундесліги за підсумками минулого сезону. У поточній кампанії Крістофер зіграв в 12 матчах за РБ Лейпциг, відзначившись 8 голами та 1 асистом в усіх турнірах.
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