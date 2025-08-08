Михайло Мудрик перебуває поза складом Челсі через допінг-скандал. "Сині" шукали заміну українцю і націлилися на вінгера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, 21-річний аргентинець погодив особисті умови контракту з Челсі. Він не розглядав інші варіанти для переходу. Зазначається, що переговори з Манчестер Юнайтед про трансферну вартість вінгера почнуться найближчим часом.

У минулому сезоні Алехандро Гарначо провів за "червоних дияволів" 58 матчів у всіх турнірах, забив 11 голів і віддав 10 результативних передач. Угода аргентинця з Манчестер Юнайтед діє до 2028 року. З клубом вінгер виграв Кубок Англії та Кубок англійської ліги.

