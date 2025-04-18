У четвер, 17 квітня, у чвертьфіналі Ліги конференцій відбулись матчі-відповіді. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 1/4 фіналу, матчі-відповіді

Челсі – Легія – 1:2 (перший матч – 3:0)

Голи: Кукурелья, 33 – Пекгарт, 10 (п.), Капюаді, 53

Рапід – Юргорден – 1:4 (перший матч – 1:0)

Голи: Уне-Ларссон, 45+1 – Даніельсон, 42 (п.), Косугі, 77, Гулліксен, 93, 105

Вилучення: Сангаре, 7 (Рапід, червона картка), Ро Яо, 110 (Рапід, червона картка)

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Челсі після виїзної розгромної перемоги у першому матчі несподівано програв Легії. Поляки вийшли вперед вже на старті зустрічі завдяки пенальті, однак Кукурелья в середині тайму відновив статус-кво. За трохи іспанський захисник оформив дубль, але гол скасували через офсайд.

Натомість одразу після перерви забили варшавці, вирвавшись вперед. На більше їх, на жаль, не вистачило – лондонцям цілком вистачило гандикапу у три голи. 4:2 – далі йде Челсі.

Куди більша інтрига була у паралельній зустрічі, де віденський Рапід приймав Юргорден. Австрійці, які у першій зустрічі здобули мінімальну перевагу, вже на 7-й хвилині залишились у меншості – Сангаре за підніжку побачив перед собою червоне світло. Наприкінці тайму шведи заробили право на пенальті й вийшли вперед, однак пропустили у роздягальню.

В середині другого тайму стокгольмцям вдалось знову вийти вперед, зробивши загальний рахунок двох матчів нічийним. Як наслідок, все вирішувалось в екстра-таймах, де більше пощастило гостям: Гулліксену вдалось оформити дубль, а Рапід взагалі догравав матч удев'ятьох – на 110-й хвилині вилучили французького захисника Ро Яо.

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