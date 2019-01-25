Челсі – Тоттенхем – 2:1 (пен. 4:2) – відео голів та огляд матчу

Челсі в серії пенальті переміг Тоттенхем у другому півфінальному матчі Кубка англійської ліги та вийшов у фінал турніру. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів матчу Челсі – Тоттенхем.

Кубок англійської ліги 2018/2019, півфінал, матч-відповідь

Челсі – Тоттенхем – 2:1 (перший матч – 0:1)

Серія пенальті: 4:2

Голи: Канте, 27, Азар, 38 – Льоренте, 50

Челсі у серії пенальті переміг Тоттенхем та вийшов у фінал Кубка ліги

Поразка в першому матчі змушувала Челсі виключно перемагати. Після першого тайму "аристократи" вели 2:0 завдяки голам Канте та Азара.

У другій половині гри гол Льоренте перевів матч у серію пенальті, в якій більш влучними були футболісти Челсі. Лукас Моура та Ерік Дайєр не реалізували свої удари, а всі гравці Челсі пробили бездоганно.

Таким чином у фіналі 24 лютого. Челсі зіграє проти Манчестер Сіті.