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Челсі – Тоттенхем: прогноз на матч Кубка англійської ліги

17:40 274 Читать на русском
Челсі – Тоттенхем: прогноз на матч Кубка англійської ліги
Челсі – Тоттенхем: прогноз на матч Кубка англійської ліги 24.01.2019

Челсі та Тоттенхем зустрінуться в матчі-відповіді Кубка англійської ліги. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Кубка англійської ліги Челсі – Тоттенхем відбудеться 24 січня в Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж. Початок гри о 21:45 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Як одне текстове повідомлення коштувало Челсі майже 100 млн євро – найдорожче смс у світі

Челсі – Тоттенхем, прогноз букмекерів на матч Кубка англійської ліги:

Британські букмекери з контори William Hill в цьому матчі віддають перевагу Челсі, а шанси на вихід команд у фінал Кубка англійської ліги вважає рівними. Коефіцієнт на перемогу Челсі у даному поєдинку складає 1.60. На те, що "аристократи" вийдуть у фінал – 1.83.

Натомість імовірний успіх Тоттенхема у цій грі оцінюється балом 5.50. На те, що підопічні Почеттіно вийдуть у фінал, приймають ставки з коефіцієнтом 1.83.

Схожої думки і в австрійській Bwin. Там на перемогу Челсі у даному матчі приймають ставки з коефіцієнтом 1.62. На "шпор" можна поставити з балом 5.75. Нічия оцінюється у 3.80.

Коефіцієнт на вихід у фінал підопічних Саррі складає 1.87, на звитягу Тоттенхема – 1.83.

Нагадаємо, в першому матчі Тоттенхем обіграв Челсі з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Харрі Кейн, який завтра не зіграє через травму. Також "шпорам" не допоможуть Деле Аллі, Сон та ще декілька футболістів.

До слова, переможець цього протистояння у фіналі Кубка англійської ліги зіграє проти Манчестер Сіті, який у першому матчі обіграв Бертон з рахунком 9:0. Саме в тій грі Олександр Зінченко забив дебютний гол у складі Ман Сіті.

Кубок англійської лігиПівфінал

Челсі - Тоттенхем: Четвер 24 січня 2019

Челсі
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