Захисник Вулверхемптона Макс Кілман наступний сезон може почати у більш статусній команді.

Влітку Челсі може втратити кілька гравців оборони вільними агентами, тому вже зараз оцінює варіанти підсилення.

Кілман може отримати виклик у збірну Англії – раніше йому заборонили грати за Україну

За інформацією talkSPORT, лондонці планують зробити пропозицію Вулверхемптону щодо центрбека Макса Кілмана. Варто зауважити, що у 24-річного оборонця є український паспорт, але він не може грати за нашу збірну через виступи за футзальну команду Англії.

Челсі доведеться виграти конкуренцію у ще одного топ-клубу АПЛ. Раніше повідомлялося, що наставник Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік вражений прогресом Макса Кілмана і хотів би бачити його на Олд Траффорд.

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