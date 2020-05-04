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Челсі та Рома увімкнулися у боротьбу за таланта Фейєнорда

4 травня 18:18 260 Читать на русском
Челсі та Рома увімкнулися у боротьбу за таланта Фейєнорда
Оркун Кьокчю / PA Images

Півзахисник роттердамського Фейєнорда Оркун Кьокчю потрапив до сфер зацікавлень лондонського Челсі та італійської Роми.

"Пенсіонери" та "вовки" стали черговими претендентами на 19-річного таланта, повідомляє The Express.

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Кьокчю став одним із лідерів Фейєнорда, який несподівано фінішував 3-м в Ередивізі. Це підвищило інтерес до юного турка представників топ-чемпіонатів Європи. Окрім Челсі та Роми, на Кьокчю також претендують Арсенал, Бетіс і Аталанта. Орієнтовна вартість трансферу плеймейкера складає 26 млн євро.

У нинішньому сезоні Оркун Кьокчю провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 6 результативних передач.

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