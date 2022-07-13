Досвідчений оборонець неаполітанців Каліду Кулібалі йде на підвищення. Його чекають у Лондоні.

31-річний сенегалець переходить у Челсі, стверджує інсайдер Фабріціо Романо. Наполі на продажі захисника заробить 40 млн євро. Офіційне оголошення першого трансферу ери нового власника не за горами.

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Кулібалі поставить свій підпис під довгостроковим контрактом, зарплатня після сплати податків становитиме 10 млн євро за сезон. Новий власник Челсі Тодд Бьолі хотів швидко оформити перехід, допоки Баварія, яка теж хотіла Каліду, займається трансфером Маттейса Де Лігта.

Капітан збірної Сенегалу одягав футболку Наполі з 2014 року. У Неаполі він став справжньою легендою – 317 матчів, 14 голів та 8 асистів. Також виграв Кубок та Суперкубок Італії.

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