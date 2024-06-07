Челсі зробив Майкла Олісе однією зі своїх головних трансферних цілей влітку. Керівництво "синіх" готове зайти далеко, щоб випередити Манчестер Юнайтед із цією угодою, інформує The Standard. Повідомляється, що Олісе знав про інтерес з боку Челсі ще минулого літа, але все одно вважав за краще продовжити контракт з "орлами". Однак лондонський клуб не має наміру миритися з відмовою свого колишнього вихованця.

Челсі офіційно оформив перший літній трансфер

Вважається, що Олісе щасливий у Крістал Пелас і натхнений проєктом нового тренера команди Олівера Гласнера. Він відкритий до пропозицій від клубів, які виступають у Лізі чемпіонів, але Челсі наразі до таких не належить. Боси Челсі, своєю чергою, вважають, що їхній статусний клуб належить до категорії "топ" – на їхню думку, цього може бути достатньо, щоб задовольнити бажання форварда.

У сезоні 2023/24 Олісе забив 10 голів і оформив 6 гольових передач в АПЛ. У контракті гравця з Крістал Пелас прописана клаусула в розмірі 60 млн фунтів стерлінгів.

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