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Челсі та Манчестер Юнайтед націлились на Романьйолі

10:20 241 Читать на русском
Челсі та Манчестер Юнайтед націлились на Романьйолі
Алессіо Романьйолі / ФК Мілан

Челсі та Манчестер Юнайтед прагнуть підписати захисника Мілана Алессіо Романьйолі.

Алессіо Романьйолі може продовжити кар'єру в АПЛ. За інформацією Calciomercato, у послугах захисника зацікавились Челсі та Манчестер Юнайтед.

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Також на італійського центрального захисника полює чемпіон Серії А туринський Ювентус.

Мілан після 25 турів перебуває на 4 позиції Серії А, набравши 45 очок.

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