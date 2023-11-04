Леверкузенці лідирують в Бундеслізі, а Вірц – одна з головних причин цього успіху. Така гра Флоріана не залишилася без уваги, тож уже вишикувалася черга з клубів, які хотіли б купити 20-річного німця.

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Передусім йдеться про Челсі та Манчестер Сіті, стверджує TEAMtalk. За інформацією джерела, лондонці спробують здійснити цей трансфер влітку, бо розуміють, що в січні Баєр свого лідера не продасть. "Містяни" також готові серйозно поборотися.

Водночас Вірцом цікавляться ще три клуби АПЛ. Йдеться про Ньюкасл, Арсенал і Тоттенхем, серйозність намірів яких наразі не зрозуміла. Також не варто забувати, що цей футболіст перебуває в полі зору Барселони і Баварії.

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