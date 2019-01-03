Челсі та Ліон майже завершили трансфер Фекіра за 50 млн фунтів, – RMC

Півзахисник Ліона Набіль Фекір чекає підтвердження переходу в лондонський Челсі.

Челсі та Ліон майже повністю узгодили трансфер лідера "ткачів" Набіля Фекіра, повідомляє RMC Sport.

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"Сині" заплатять французам за футболіста 50 млн фунтів, контракт буде підписаний на 5 років. Сам Фекір очікує остаточного підтвердження, щоб вилетіти у Лондон на медогляд.

Нагадаємо, минулого літа Набіль міг перейти в Ліверпуль, але в останній момент трансфер не відбувся.

Челсі вже придбав Крістіана Пулішіча, але американець переїде на Стемфорд Брідж вже влітку.

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