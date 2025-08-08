Челсі та Інтер перемогли в контрольних матчах завдяки голам новачків – Чалханоглу заробив скандальне вилучення
У п'ятницю, 8 серпня, відбулися контрольні матчі. Читайте подробиці на "Футбол 24".
Контрольні матчі
Челсі – Байєр – 2:0
Голи: Естевао, 18, Жоао Педро, 90+1
Монако – Інтер – 1:2
Голи: Акліуш, 2 – Мартінес, 60, Бонні, 80
На 36-й хвилині вилучений Чалханоглу (Інтер, друга жовта)
Новачок Челсі Естевао забив дебютний гол за нову команду. Форвард зіграв на добиванні після того, як Коул Палмер пробив у поперечину. Другий гол "сині" забили вже в компенсований час – відзначився Жоао Педро.
Одноклубник Мудрика остаточно знайшов собі нове місце роботи – він був у чотирьох орендах
У паралельному контрольному матчі Інтер оформив камбек з 0:1, незважаючи на раннє вилучення Чалханоглу – турок примудрився заробити два попередження до 36-ї хвилини. "Це що, мій фол? Серйозно?", – відреагував хавбек Інтера. Gazzetta dello Sport зазначає, що рішення арбітра показати Хакану другу жовту було досить суперечливим. Крім вилучення Чалханоглу, суддя також виписав жовту картку помічнику головного тренера Інтера Коларову – за протест.
Наставник Монако Аді Хюттер попросив головного арбітра дозволити "нерадзуррі" випустити на поле іншого гравця замість Чалханоглу – щоб команди були в рівних складах, але суддя відхилив це прохання.
Хакана Чалханоглу врятував капітан Лаутаро Мартінес, який на початку літа розкритикував півзахисника за бажання покинути міланський клуб. Аргентинець забив на 60-й хвилині, а переможний гол за "нерадзуррі" оформив новачок Бонні.