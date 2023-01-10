Челсі взяв на себе зарплату Жоау Феліша у період оренди гравця. Атлетіко трохи розвантажив свою відомість.

Лондонський Челсі виплачуватиме атакуючому півзахиснику Жоау Фелішу повну зарплату у розмірі 5,3 мільйона фунтів у період оренди. Про це повідомляє журналіст CBS Sports Бен Джейкобс.

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Таким чином, лондонський клуб дещо розвантажив зарплатну відомість Атлетіко. Раніше мадридський клуб погодився віддати португальця в оренду за 11 мільйонів євро.

Челсі хотів включити до операції пункт про можливий викуп Феліша, але Атлетіко відмовив лондонцям у цьому бажанні.

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