Форвард Борусії Д Ерлінг Холанд залишається одним з найбажаніших гравців на трансферному ринку.

Власник Челсі Роман Абрамович схвалив майбутній трансфер Холанда та може розщедритися на суму, більшу ніж 100 млн євро, повідомляє Daily Mail з посиланням на Bild.

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Окрім Челсі, на Ерлінга із клубів АПЛ претендує Манчестер Юнайтед, а головним претендентом на норвежця є мадридський Реал.

Зазначимо, що Холанд провів 25 матчів у поточному сезоні, записавши до свого активу 27 голів та 7 асистів. Чинний контракт норвежця з Борусією Д розрахований до літа 2024 року, ціна за Transfermarkt – 110 млн євро.

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