Челсі спробує перехопити Вейналдума у Барселони
1 квітня 23:55 - Читать на русском
Хавбек Ліверпуля Джорджініо Вейналдум має можливість продовжити виступи в АПЛ.
Джорджініо Вейналдум може підсилити атакувальну ланку Челсі, повідомляє Marca.
Ліверпуль змирився з втратою Вейналдума та визначився з претендентами на заміну
Лондонців приваблює можливість підписати півзахисника на правах вільного агента, адже його контракт з Ліверпулем завершується влітку. На 30-річного нідерландця також претендують ПСЖ, Ювентус і Барселона. Саме каталонський клуб називають головним фаворитом у цих перегонах.
У нинішньому сезоні АПЛ Вейналдум зіграв у 29-ти матчах та відзначився двома голами.
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