Джорджініо Вейналдум може підсилити атакувальну ланку Челсі, повідомляє Marca.

Ліверпуль змирився з втратою Вейналдума та визначився з претендентами на заміну

Лондонців приваблює можливість підписати півзахисника на правах вільного агента, адже його контракт з Ліверпулем завершується влітку. На 30-річного нідерландця також претендують ПСЖ, Ювентус і Барселона. Саме каталонський клуб називають головним фаворитом у цих перегонах.

У нинішньому сезоні АПЛ Вейналдум зіграв у 29-ти матчах та відзначився двома голами.

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