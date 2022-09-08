Лондонці виходять на фінішну пряму переговорів з Гремом Поттером, інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Шевченко опинився серед кандидатів, які можуть замінити Тухеля в Челсі, – ЗМІ

Тренер Брайтона сьогодні повинен дати остаточну відповідь і навіть скасував прес-конференцію перед наступним матчем АПЛ. Поттер очолює "чайок" з травня 2019 року. За цей час команда стала одним з найяскравіших середняків АПЛ, а новий сезон взагалі розпочала казково – 13 очок у 6 турах і четверта сходинка.

Нагадаємо, вчора Челсі оголосив про відставку Томаса Тухеля. В АПЛ "сині" набрали на 3 пункти менше, ніж Брайтон, і розпочали Лігу чемпіонів з ганебної поразки загребському Динамо.

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