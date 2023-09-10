"Вокер показав майстерну гру в обороні, опікуючи дуже гарного вінгера. Багатьом тренерам зрозуміло, що потенціал Мудрика оцінюється дуже високо, попри проблеми, з якими довелося йому зіткнутися.

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Челсі ще доведеться розкрити цей потенціал, але здається очевидним, що в команді є гравець, з яким можна працювати. Михайло може досягти вершини", – цитує Саутгейта football.london.

Збірна України зіграла в нічию з Англією в п'ятому турі відбору на Євро-2024. Команда Реброва в турнірній таблиці посідає другу сходинку з 7 очками, відстаючи від "трьох левів" на шість балів.

Нагадаємо, що з січня 2023 року Михайло Мудрик виступає за лондонський Челсі. В офіційних матчах українець ще ні разу не забивав за свою команду.

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