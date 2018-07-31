Челсі розпочав переговори з Інтером щодо трансферу Весіно

Півзахисник Інтера Матіас Весіно може продовжити кар'єру на Туманному Альбіоні.

"Аристократи" розпочали перемовини з міланським Інтером щодо трансферу Весіно, повідомляє Sky Sports.

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Челсі можуть заплатити за уругвайця приблизно 36 млн євро.

До слова, новоспечений наставник Челсі Мауріціо Саррі працював з Весіно, коли той грав у складі Емполі.

В минулому сезоні Серії А півзахисник зіграв у складі Інтера 29 матчів та забив три м'ячі.

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