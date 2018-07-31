Челсі розпочав переговори з Інтером щодо трансферу Весіно

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Талліннський тест – як відбуваються проби на нову "дев'ятку" Реала
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Снайпер Динамо і ще 2 українські герої туру в УПЛ – вони вразили переможними голами й особливим (не)святкуваннямУкраїна — 30 лип 5495
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AC/DC й Арсенал, Daft Punk і ПСЖ: мережу підкорюють круті емблеми, де об'єднані музичні гурти та футбольні клубиСвіт — 30 лип 913
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"Карраскаль – лише бліда тінь". Динамо потрібен форвард, Ворскла провалила старт, або Навіщо було запрошувати Раванеллі?Україна — 30 лип 6994
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