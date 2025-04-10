Енцо Мареска традиційно виставив запасний склад на третій за статусом єврокубок, розбавивши його такими персонажами, як Коул Палмер. Матч, як онлайн-трансляція Легія – Челсі на "Футбол 24", стартував о 19:45. Поляки активно почали з пари ударів, але потім глибоко сіли. Перша половина минула під знаком гостроти ледь не виключно від Дюзбері-Гола. Кірнан розкішно викручував у дев'ятку здалеку, міг забивати з межі воротарського. Ще кілька разів Панков не дозволяв забити. Іноді на межі фолу

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Ці забіги центрального хавбека були зовсім не випадковими, адже після несподіваної заміни тихого сьогодні Палмера у перерві знову замикав подачу з флангу головою. Якщо екс-лідер Лестера пробачив, то Тайрік Джордж нарешті увінчав зусилля партнерів. Ріс Джеймс на правах капітана та нового центрхава розрядив гармату, воротар відбив прямо на молодого конкурента Мудрика. Це дебютний гол за головну команду для вінгера юнацької збірної Англії U-19. Ось такі люди себе дуже непогано показують у поточному сезоні Ліги конференцій!

І знову капітан лондонців зіграв на підбиранні головою, віддавши цього разу передасист. Далі Санчо, мов на тренуванні, викотив асист Мадуеке. Джеймс навіть 60 хвилин не дограв – зробив свою справу, пішов перепочити, аби уникнути ризику травми, які так часто його переслідують. Нкунку на пару з Дюзбері-Голом заробили пенальті. Кріс, щоправда, не зміг прошити голкіпера Тобіаша. Зате майже відразу Санчо з того самого ностальгійного українського лівого флангу видав ідеальний другий гольовий пас на Мадуеке. Ноні оформив дубль за тайм, Джейдон віддав стільки ж гольових пасів.

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